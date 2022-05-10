اخبار دوليه – روسيا: توجيه ضربة نووية تكتيكية لأوكرانيا «غير وارد حاليا»

محمد بن مسعود - الدمام - قالت الخارجية الروسية اليوم الثلاثاء إن توجيه ضربة نووية تكتيكية لأوكرانيا «غير وارد حاليا» وذلك فيما أفادت وزارة الدفاع الروسية بوصول قوات جمهورية لوغانسك الشعبية بدعم من القوات الروسية إلى الحدود الإدارية للجمهورية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف، اليوم الثلاثاء: «اخترقت وحدات الشرطة الشعبية لجمهورية لوغانسك الشعبية بدعم من القوات المسلحة الروسية، بعد أن أكملت تحرير قرية بوباسنايا من القوميين، دفاع العدو العميق ووصلت إلى الحدود الإدارية لجمهورية لوغانسك الشعبية».

وأضاف أنه تم نتيجة الهجوم القضاء على ما يصل إلى 120 قوميا وتدمير 13 مدرعة و12 مركبة.

ذكرت وكالة الإعلام الروسية، اليوم الثلاثاء، نقلا عن نائب وزير الخارجية أن روسيا لا تخطط لإغلاق سفاراتها في أوروبا ردا على إجراءات غير ودية من الغرب وتوسيع عقوباته على موسكو.

وقال ألكسندر جروشكو نائب وزير الخارجية لوكالة الإعلام الروسية «هذا ليس من تقاليدنا.. لذلك نعتقد أن عمل مكاتب التمثيل الدبلوماسي مهم».

وكان محتجون على الحرب في أوكرانيا ألقوا مادة حمراء على السفير الروسي في بولندا أثناء توجهه لوضع الزهور في المقبرة العسكرية السوفييتية في وارسو للاحتفال بالذكرى الـ77 للانتصار على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.

وأرسلت موسكو بعد ذلك مذكرة «احتجاج قوية».

وقد تعرّض السفير الروسي لدى بولندا لهجوم من جانب متظاهرين موالين لأوكرانيا وقد رموا عليه مادة حمراء ترمز إلى الدماء، أصابت قميصه ورأسه، في وقت كان يستعدّ لوضع إكليل من الزهور على مقبرة في وارسو حيث يرقد جنود سوفييت قُتلوا أثناء الحرب العالمية الثانية.