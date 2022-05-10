اخبار دوليه – جامعة الدول العربية تشارك في مراقبة الانتخابات النيابية اللبنانية

محمد بن مسعود - الدمام - قررت جامعة الدول العربية إيفاد بعثة برئاسة السفير أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد بالجامعة لمراقبة الانتخابات النيابية المرتقبة في لبنان، في 15 مايو الجاري.
وفي بيان لها، قالت الجامعة العربية: «في إطار الدعم المتواصل لجامعة الدول العربية للجمهورية اللبنانية، وتلبية للدعوة التي تلقاها السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام، من السيد وزير الداخلية والبلديات للمشاركة في مراقبة الانتخابات النيابية المقرر تنظيمها في 15 من هذا الشهر، تقرر إيفاد بعثة برئاسة السفير أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد، بجامعة الدول العربية لمراقبة هذا الاستحقاق الانتخابي».
وأضافت في بيانها: «تمهيدا لأداء مهمتها الرقابية، من المقرر أن تجري البعثة سلسلة من اللقاءات مع الجهات المعنية بإعداد وتنظيم هذه الانتخابات بما فيها على الخصوص هيئة الإشراف على الانتخابات، والمجلس الدستوري، ووزارة الداخلية والبلديات، ووزارة الخارجية والمجتمع المدني»، لافتة إلى أنه «تم وضع برنامج توزيع جغرافي لأعضاء البعثة في مختلف محافظات وأقضية لبنان لمراقبة مجريات عمليات الاقتراع والعد والفرز ورصد الاجواء الانتخابية في عدد من المراكز الانتخابية، طبقا للقواعد المتعارف عليها ومقتضيات السلوك المعمول بها في نطاق جامعة الدول العربية بشأن الالتزام بالنزاهة والمصداقية وواجب الحياد».
وتابع البيان: «ستقوم البعثة بإصدار بيان تمهيدي حول هذه الانتخابات فور انتهائها من عملية المراقبة، على أن تقوم بإعداد تقريرها النهائي الذي سيرفع لمعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية متضمنا ملاحظاتها التفصيلية حول المهمة والتوصيات الخاصة بهذا الحدث الانتخابي في سياق مواكبة تطلعات الشعب اللبناني في اختيار ممثليه البالغ عددهم 128 نائبا في مجلس النواب بحسب أحكام دستور البلاد».
والجدير بالذكر، أن جامعة الدول العربية الخليج 365 وأن شاركت في مراقبة الانتخابات النيابية في لبنان، كما راكمت خبرة واسعة في المجال الرقابي الانتخابي، حيث قامت بمراقبة أزيد من 90 من الاستحقاقات الاستفتائية والرئاسية والبرلمانية في بلدان عربية وأجنبية عبر العالم، وفق البيان.
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