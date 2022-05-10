شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرة تفاهم بين «الأوقاف» و«جامعة حائل» لتعزيز سبل التعاون والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقّعت الهيئة العامة للأوقاف مذكرة تفاهم مع جامعة حائل، تهدف إلى تعزيز سبل التعاون وتوظيف جميع الإمكانات والخبرات في تحقيق المصالح المشتركة للطرفين، حيث جرت مراسم التوقيع ضمن فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم 2022م، ومثّل الهيئة محافظها عماد بن صالح الخراشي، بينما مثّل الجامعة رئيسها الدكتور راشد بن مسلط الشريف.

وتضمنت المذكرة دعم وتطوير أوقاف جامعة حائل وفق أفضل الممارسات والبناء المؤسسي، إضافة إلى استحداث برامج للدراسات العليا وبرامج ماجستير تنفيذي موجهة للعاملين في القطاع الوقفي، وتوفير مقاعد دراسية في برامج الدراسات العليا بالجامعة للعاملين في القطاع الوقفي ومنسوبي الهيئة، وتبادل الاستشارات والدراسات الفنية لمعالجة التحديات التي تواجه القطاع الوقفي.

واشتملت المذكرة على تحفيز الطلبة ومشرفيهم على تبنّي البحوث ذات العلاقة بالقطاع الوقفي في رسائل الماجستير والدكتوراه، بالإضافة إلى تطوير مجموعة من مقاييس الجدارات، والحقائب التدريبية، والمحتوى العلمي؛ لعدد من المشاريع المشتركة، والعمل على ابتكار وطرح منتجات وقفية على منصة وقفي بما يتواءم مع احتياجات الجامعة.