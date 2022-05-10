شكرا لقرائتكم خبر عن جناح «موهبة» يشارك بـ «آيسف 2022» في أتلانتا بالولايات المتحدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • 300 زائر لجناح موهبة في أول ساعة من الافتتاح

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• أمين عام مؤسسة الملك عبدالعزيزيحفز أعضاء المنتخب السعودي لتحقيق إنجاز غير مسبوق

دشن أمين عام مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" الدكتور سعود بن سعيد المتحمي، جناح موهبة على هامش معرض ريجينيرون الدولي للعلوم والهندسة "آيسف" 2022 الذي يقام في أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية، خلال الفترة من 7 إلى 13 مايو الجاري، وتشارك فيه المملكة ممثلة بمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، ووزارة التعليم.

ونظم جناح موهبة على مدار يومين، واستقبل زوار المعرض والمشاركين من مختلف الدول، مسجلاً أكثر من 300 زائر في أول ساعة من الافتتاح.

وقام معالي الدكتور سعود المتحمي بزيارة تحفيزية لأبنائه من الطلاب والطالبات، شجعهم خلالها على الحفاظ على الزخم والتقدم الذي حققته السعودية على مدار مشاركاتها في معرض آيسف، متمنياً لهم النجاح والتفوق واعتلاء منصات التتويج والإسهام بمواهبهم وأفكارهم وإبداعاتهم في النهضة الاستثنائية التي تشهدها المملكة في هذا العهد الميمون، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد عراب الرؤية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وأكد معاليه أن الوطن يفتخر بهم ولا بد أن تأخذ المملكة موقعها اللائق بين دول العالم، مشدداً على أنه عندما يتحدث سمو ولي العهد عن أن همة السعوديين مثل جبل طويق، فإن موهبة تأخذ هذا الكلام على أنه توجيهات تنطلق للعمل بها في كل مبادراتها.

ووجه الدكتور المتحمي أبناءه الطلاب إلى نقطتين في غاية الأهمية، هما المسؤولية والثقة، وطالبهم بالتركيز أولاً على الثقة التي تؤدي إلى المسؤولية، لافتاً إلى أن ما قاموا به وقدموه من مشروعات وأفكار في معرض آيسف وينافسون بها العالم عمل رائع.

وقدم أمين عام موهبة نصيحة لأعضاء الفريق السعودي، بأن يتسموا باللباقة مع المحكمين وأن يبدأوا معهم الحديث بالشكر والفخر بهم كمحكمين لمشاريعهم، يتقاسمون معهم الاهتمامات نفسها، كما نصحهم ‏بالبعد عن الجدال مع المحكمين، والدخول بدلاً من ذلك في نقاش حول نتائج دراساتهم وأبحاثهم، مؤكداً أنها نقطة قوة بالنسبة لهم أمام المحكمين ‏الذين يتفوقون عليهم في الجانب النظري، كما طالبهم بالاستفادة من مهاراتهم في التواصل الفعال للتعبير عن أفكارهم، واتخاذ المشاركة في آيسف نقطة انطلاق لتطوير هذه المهارة.

‏وقال معاليه إن كل فرد في المنتخب السعودي للعلوم والهندسة، يمثل المملكة، ويمثل نفسه من خلال مشروعه، ‏بل ويمثل العالم، باعتبار آيسف منصة دولية تنافس فيها كل دول العالم ، وأن كلاً منهم أصبح سفيراً للعالم بهذا المشروع الذي شارك به في آيسف.

وأوضح معالي أمين عام موهبة أنه حرص مع نوابه في المؤسسة على المشاركة والحضور إلى آيسف، لأن المملكة العربية السعودية حققت إنجازات هذا العام، منها أنها صاحبة المركز الثالث بعد الولايات المتحدة والصين من حيث عدد الطلاب المشاركين في هذه الدورة من آيسف، مشيراً إلى أنه أمر يمنح الطلاب السعوديين فرصة للحصول على الجوائز، ‏سواء كانت جوائز كبرى أو جوائز خاصة.

واختتم معالي الدكتور المتحمي حديثه مع الطلاب والطالب، قائلاً: إن حدسه يؤكد أن المملكة والفريق السعودي سيحقق إنجازات غير مسبوقة في آيسف هذا العام، من حيث عدد الميداليات التي سيفوز بها -إن شاء الله تعالى-.

في سياق متصل، تعددت أنشطة المنتخب السعودي للعلوم والهندسة المشارك في آيسف 2022، حيث قام الطلاب بتركيب لوحات المشروعات في المعرض، ورسموا لوحة مميزة عن المملكة، كما شاركوا في ورش عمل متنوعة استعداداً لجولات التحكيم للمنافسة على جوائز المسابقة، إلى جانب بدء تدريب الطالبة السعودية الحاصلة على جائزة برودكم ماستر، إضافة إلى حضور الطلاب حفل تبادل البروشات مع بقية طلاب العالم المشاركين في المعرض الدولي للعلوم والهندسة، بما يعكس الروح التنافسية الجميلة للطلبة السعوديين.