“أرامكو” تتجاوز “أبل” وتصبح أكبر شركة مدرجة في العالم بقيمة 2.464 تريليون دولار

محمد بن مسعود - الدمام - تجاوزت القيمة السوقية لشركة أرامكو السعودية، أكبر شركة نفط في العالم، شركة أبل الأمريكية، ليصبح عملاق النفط السعودي أكبر شركة مدرجة في العالم.
جاء ذلك بعد ارتفاع سهم الشركة إلى 46.20 ريال لترتفع القيمة السوقية إلى 2.464 تريليون دولار (9.24 تريليون ريال)، فيما قيمة “أبل” 2.461 تريليون دولار، وفق “الاقتصادية”.
واستفادت شركة أرامكو السعودية من ارتفاعات أسعار النفط هذا العام وتداولها أعلى من 100 دولار للبرميل أخيراً، فيما تضررت شركة أبل من تصحيح الأسواق الأمريكية، وخاصة شركات التكنولوجيا، التي كانت قد حققت طفرة كبيرة في أسعارها بالتزامن مع جائحة كورونا.
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وخلف الشركتين تأتي شركة مايكروسوفت بقيمة سوقية 1.979 تريليون دولار.
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