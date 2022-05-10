حساب المواطن: إيداع 1.8 مليار ريال لمستفيدي دفعة مايو

محمد بن مسعود - الدمام - أودع برنامج «حساب المواطن»، اليوم الثلاثاء، 1.8 مليار ريال مخصص دعم شهر مايو للمستفيدين المكتملة طلباتهم. وبلغ عدد المستفيدين المستوفين معايير الاستحقاق في الدفعة الرابعة والخمسين، 10.2 مليون مستفيد وتابع. ووصل إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة إلى 17 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 118 مليار ريال، منها مليار و27 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة. أخبار قد تهمك

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