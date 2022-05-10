«الحج» تسمح لصاحب تأشيرة الزيارة التسجيل لأداء العمرة

محمد بن مسعود - الدمام - ذكرت وزارة الحج والعمرة أنه يمكن لصاحب تأشيرة الزيارة التسجيل في تطبيق «اعتمرنا» لتأدية مناسك العمرة، مع العلم أن آخر موعد للعمرة بالنسبة للقادمين من خارج المملكة هو 30 شوال.
ولفتت الوزارة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» رداً على استفسار من مقيم بهذا الخصوص: «نعم، يمكن ذلك، علماً بأنه يلزم وجود تأشيرة فعالة للتسجيل في تطبيق (اعتمرنا) وإصدار تصريح أداء العمرة».
وكتب المقيم في استفساره أن والدته معه حالياً بتأشيرة زيارة، فهل يمكن لها تأدية العمرة؟.
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