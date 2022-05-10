القبض على شخص نفّذ حوادث جنائية بجدة

محمد بن مسعود - الدمام - ألقت شرطة جدة القبض على شخص نفّذ حوادث جنائية تمثلت في نشل المارة، وسرقة المركبات المتوقفة. وأفاد “الأمن العام”، بأنه تم توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه تمهيداً لإحالته لفرع النيابة العامة.

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