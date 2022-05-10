«فنادق الخليج» تعاود الربحية وتحقق 2.1 مليون دينار ارباح صافية للربع الأول من 2022 

محمد بن مسعود - الدمام - حققت مجموعة فنادق الخليج صافي ربح عائد على حملة الأسهم العادية وصل لـ2.122 مليون دينار للربع الأول من العام الحالي 2022، مقارنة مع تحقيقها لـ207 ألف دينار خسارة لنفس الفترة من العام الماضي.

ووصل ربح السهم الواحد الى 9 فلس للسهم العاديـ مع فلس واحد فقط لنفس الفترة من العام الماضي.