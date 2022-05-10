«زين» توقع اتفاقية شراكة مع الاتحاد الرياضي البحريني للمدارس والجامعات لتنمية الرياضات الإلكترونية  Esport في المملكة

محمد بن مسعود - الدمام - وقعت زين البحرين عقد شراكة لمدة ثلاث سنوات مع الاتحاد الرياضي البحريني للمدارس والجامعات (BSCAA) لتنمية الابتكارات الرياضية والالعاب الرقمية بالمملكة.

تهدف هذه الشراكة إلى دعم زين البحرين في تنظيم جميع فعالياتها وبطولاتها الرياضية الإلكترونية Esports لطلبة المدارس بالمملكة، مما يسمح لهم بتنمية مواهبهم وتطوير مهاراتهم المعرفية من دون الحضور الشخصي.

ووقع على اتفاقية الشراكة الجديدة كل من عبدالله بن خالد آل خليفة، المدير التنفيذي لإدارة الإتصال وعلاقات المستثمرين في زين البحرين والدكتور الشيخ صقر آل خليفة، رئيس الاتحاد الرياضي البحريني للمدارس والجامعات، وذلك في مقر شركة زين البحرين. تدعم هذه الشراكة استراتيجية زين البحرين لتعزيز التميز الرياضي، الصحة واللياقة البدنية، وتمكين قدرات الشباب في المملكة. وتدعم هذه الشراكة أيضاً استراتيجية زين البحرين للاستدامة والتي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة (SDGs): الهدف 3 الصحة الجيدة والرفاه والهدف 17 عقد الشراكات لتحقيق الأهداف.

وبهذه المناسبة قال عبدالله بن خالد آل خليفة، المدير التنفيذي لإدارة الإتصال وعلاقات المستثمرين في زين البحرين:» توفر زين البحرين مجموعة من الفرص لتنمية فئة الشباب في مختلف المجالات بما في ذلك مجال الرياضة. ستساعد شراكتنا مع الاتحاد الرياضي البحريني للمدارس والجامعات (BSCAA) في الوصول إلى فئة الشباب في أنحاء المملكة، وتعتبر هذه فرصة لزين البحرين لتكون الشركة المحلية الرائدة في مجال الرياضات الإلكترونية Esports والتواصل مع اللاعبين المحترفين والمهتمين بالالعاب الرياضية الإلكترونية في البحرين. كما تلعب هذه الشراكة دوراً أساسياً في تنمية اهتمامات الجيل القادم وتقديم دعم واسع لجميع فعاليات الرياضات الإلكترونية Esports، مما يعكس رؤية المملكة 2030 لدعم مهارات الشباب.»

وقال الدكتور الشيخ صقر آل خليفة، رئيس الاتحاد الرياضي البحريني للمدارس والجامعات: «يسعدنا تعاوننا مع زين البحرين في دعم مجتمع الإبتكارات الرقمية التي شهدت نمواً كبيراً في المملكة في السنوات الأخيرة، ونتطلع لنكون جزءاً من مبادرات أخرى لجعل الرياضات الإلكترونية سائدة في مدارس البحرين.»

تلتزم زين البحرين بتقديم الفرص لشباب البحرين ودعم مجتمع الرياضات الإلكترونية، حيث قامت سابقاً بتنظيم عدة بطولات الكترونية ومنها «زين فانتزي ليج» وبطولة زين الرمضانية بالتعاون مع تطبيق «ملاعب» في 2019. وأيضاً قامت مجموعة زين مؤخراً بإطلاق علامتها التجارية Zain Esports في 2020.

تهدف رؤية زين للرياضات الإلكترونية لتوحيد ودعم مختلف فئات مجتمع الرياضات الإلكترونية تحت سقف واحد. وشهدت مجموعة زين إقبال كبير من لاعبين الرياضات الإلكترونية حيث شارك 20,000 لاعب في مختلف البطولات الإلكترونية التي أقيمت على مدار الـ 18 شهراً من 2020، بالإضافة إلى ازدياد عدد المتابعين في وسائل التواصل الاجتماعي التي تعدت 45 مليون مشاهدة على قناة زين في اليوتيوب، تويتش، ووسائل التواصل الاجتماعي الأخرى. وتعد منطقة الشرق الأوسط واحدة من أسرع المناطق نمواً في مجال الرياضات الإلكترونية وتحرص Zain Esports على توفير الفرص لتعزيز هذا النمو بالمنطقة.

محمود الجشي: اقتباس: تعتبر هذه فرصة لزين البحرين لتكون الشركة المحلية الرائدة في مجال الرياضات الإلكترونية Esports والتواصل مع اللاعبين المحترفين والمهتمين بالالعاب الرياضية الإلكترونية في البحرين.

عبدالله بن خالد آل خليفة

المدير التنفيذي لإدارة الإتصال وعلاقات المستثمرين في زين البحرين

اقتباس: يسعدنا تعاوننا مع زين البحرين في دعم مجتمع الإبتكارات الرقمية التي شهدت نمواً كبيراً في المملكة في السنوات الأخيرة، ونتطلع لنكون جزءاً من مبادرات أخرى لجعل الرياضات الإلكترونية سائدة في مدارس البحرين.

الدكتور الشيخ صقر آل خليفة

رئيس الاتحاد الرياضي البحريني للمدارس والجامعات