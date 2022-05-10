شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 524 ألف م3 مخلّفات إنشائية لتحسين المشهد الحضري بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة الأحساء ممثلة بإدارة تحسين المشهد الحضري خلال الخمسة أشهر الماضية أعمال رفع ونقل 524 ألف م3 مخلّفات إنشائية، وإصلاح وصيانة 5053 أعمدة إنارة، ومعالجة 62679 متراً طولي من حُفر الشوارع وأرصفة الطرق، بالإضافة إلى رفع وتحسين وضع 3569 حواجز خرسانية، وصيانة 1256 حاوية نفايات.

من ناحية أخرى رفعت الأمانة ممثلة في وكالة الخدمات بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور خلال الربع الأول من العام الجاري 300 مركبة مهملة وتالفة في الساحات العامة ومواقف المركبات والطرقات.