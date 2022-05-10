أمير تبوك يستقبل المواطنين في اللقاء الأسبوعي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك في لقائه الأسبوعي مساء أمس, في القصر الحكومي بتبوك رؤساء المحاكم والمواطنين, ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية، الذين قدموا التهنئة لسموه بمناسبة عيد الفطر المبارك، حيث بادلهم التهنئة بهذه المناسبة السعيدة.

وتناول سموه في حديثه للمواطنين العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – .

بعد ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه.