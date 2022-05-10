محمد بن مسعود - الدمام - قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه يحاول معرفة كيفية المضي قدما في موقف قد لا يكون فيه لروسيا، في رأيه، طريقة للخروج من الأزمة في أوكرانيا.
وفي لقاء مع ممثلين عن الحزب الديمقراطي، أعرب بايدن عن قلقه من أنه «قد لا يكون لدى روسيا في الوقت الحالي أي مخرج [من الأزمة في «أوكرانيا».
ونقلت عنه وكالة «رويترز» قوله: «أحاول معرفة ما يمكننا فعله حيال ذلك».
وفي ذات الوقت، وصف بايدن تصرفات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنها «مدروسة للغاية».
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار دوليه – بايدن: خطوات بوتين مدروسة للغاية لكن أخشى أن روسيا قد لا تجد مخرجا من الأزمة في أوكرانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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