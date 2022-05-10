وأوضحت الأمانة بأنه خلال الفترة الماضية قد تم معالجة أكثر من 10,701 بلاغاً خاص لمعالجة الأرصفة و الطرقات في عدة مواقع متفرقة شملت مدن و محافظات المنطقة .
و أكدت الأمانة بأن أعمال المعالجة مستمرة في إزالة التشوهات البصرية ومعالجة أسبابها ، حيث تعمل الفرق الميدانية على مدار اليوم لمعالجة البلاغات بشكل فوري.
كانت هذه تفاصيل خبر أمانة عسير تنجز 10.701 بلاغاً لمعالجة الأرصفة والطرقات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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