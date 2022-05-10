قبضت شرطة محافظة جدة على مقيم من الجنسية اليمنية نفّذ حوادث جنائية تمثلت في نشل المارة مستخدما دراجة هوائية، وكسر زجاج المركبات المتوقفة وسرقة ما بداخلها، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.



كانت هذه تفاصيل خبر القبض على مقيم ارتكب حوادث جنائية بجدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.