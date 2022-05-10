هيئة النقل توضح آلية عمل الشاحنات الأجنبية في السعودية

وأكدت الهيئة حرصها على دعم الناقل الوطني وضمان تحقيق عدالة المنافسة والتأكد من تطبيق المرخصين وجميع الناقلين للأنظمة واللوائح، حيث قامت فرق الرقابة منذ مطلع هذا العام بـ117 حملة ميدانية للتأكد من امتثال المنشآت المرخصة للوائح المنظمة للأنشطة وعدم قيام الشاحنات الأجنبية بنقل البضائع بين مدن المملكة، حيث تجاوز معدل الامتثال العام لنشاط نقل البضائع للشاحنات الأجنبية 90%.
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