هيئة النقل توضح آلية عمل الشاحنات الأجنبية في السعودية

إشارة إلى ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حول تواجد وعمل بعض الشاحنات الأجنبية داخل المملكة، أشارت الهيئة العامة للنقل إلى أن الآلية المعتمدة لضبط عمليات النقل بالشاحنات الأجنبية والتي تعمل عليها الهيئة بالتعاون مع عدة جهات حكومية، تسمح لهذه الشاحنات بنقل البضائع من خارج المملكة إلى مدينة الوصول نفسها، أو المدن التي تقع على مسار طريق العودة، وغير ذلك يتطلب الحصول على تصريح من قبل الهيئة العامة للنقل ، بينما عمليات نقل البضائع بين مدن المملكة فيقتصر ذلك على الناقل الوطني.

وأكدت الهيئة حرصها على دعم الناقل الوطني وضمان تحقيق عدالة المنافسة والتأكد من تطبيق المرخصين وجميع الناقلين للأنظمة واللوائح، حيث قامت فرق الرقابة منذ مطلع هذا العام بـ117 حملة ميدانية للتأكد من امتثال المنشآت المرخصة للوائح المنظمة للأنشطة وعدم قيام الشاحنات الأجنبية بنقل البضائع بين مدن المملكة، حيث تجاوز معدل الامتثال العام لنشاط نقل البضائع للشاحنات الأجنبية 90%.