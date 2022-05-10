شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع بمجلس التعاون بمناقشة توصيات محافظي البنوك المركزية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقدت لجنة وكلاء وزارات المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي أمس, اجتماعها الخامس والستين، تحضيراً للاجتماع السادس عشر بعد المئة للجنة التعاون المالي والاقتصادي.

وتناول الاجتماع عدداً من الموضوعات، منها التوصيات المرفوعة من لجنة محافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون، وهيئة الاتحاد الجمركي بدول المجلس، ولجنة رؤساء ومديري الإدارات الضريبية بدول المجلس، ولجنة السوق الخليجية المشتركة، ومستجدات برنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون بحلول عام 2025م، وتقرير الأمانة العامة بشأن الخطوات المتبقية لقيام الاتحاد الجمركي وفق برنامج زمني محدد، والموضوعات المقترحة في الاجتماع المشترك للجنة التعاون المالي والاقتصادي ومحافظي البنوك المركزية بدول المجلس مع مدير صندوق النقد الدولي.

وتطرق الاجتماع إلى التوصيات المرفوعة من فرق العمل واللجان الفنية الأخرى المنبثقة عن لجنة التعاون المالي والاقتصادي، التي جرى رفعها للجنة التعاون المالي والاقتصادي.