شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين جامعة الإمام عبد الرحمن وجامعة الأميرة نوره للارتقاء بالخدمات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أبرمت جامعة الامام عبد الرحمن بن فيصل امس اتفاقية للتعاون مع جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن

وذلك خلال فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم والذي تنظمه وزارة التعليم بالرياض.

وقع الاتفاقية رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الدكتور عبدالله الرئيس مع رئيسة جامعة الأميرة نورة الدكتور إيناس العيسى ، وتشمل الاتفاقية تبادل بيانات مؤشرات الأداء على المستوى البرامجي والمؤسسي للمساهمة في الارتقاء بجودة الخدمات التعليمية والبحثية بين الجامعتين، وذلك لتوفير معلومات وبيانات احصائية تسمح بالمقارنة، ومن ثم تحديد التقدم نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال الخطة الاستراتيجية للجامعة المتوائمة مع رؤية المملكة.

وتأتي هذه الاتفاقية لتوطيد التعاون في المجال البحثي والتعليمي بين جامعتي الإمام عبد الرحمن بن فيصل وجامعة الأميرة نورة ، حيث أن المخرجات المتوقعة من هذا المشروع هي خدمة مستفيدي الجامعة من الخريجين والطلاب وأعضاء هيئة التدريس وأرباب العمل، واستيفاء متطلبات جهات الاعتماد فيما يخص مؤشرات الأداء، إضافة إلى التعرف على الفجوة في الأداء من خلال ما توفره البيانات وتقارير مؤشرات الأداء، وبحث فرص التعلم والتطوير.

في غضون ذلك أوضح رئيس جامعة الامام عبد الرحمن بن فيصل الأستاذ الدكتور عبد الله بن محمد الربيش، أن جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل تسعى نحو تطوير قدراتها ودعم التعاون الأكاديمي والبحثي وخدمة المجتمع من خلال مشاريع التعاون المثمرة مع الجامعات الوطنية والإقليمية والعالمية وفقاً لأهدافها الاستراتيجية ورؤية خادم الحرمين الشريفين 2030 وبرنامج تطوير القدرات البشرية.

من جانبه ذكر المشرف العام على عمادة الجودة والاعتماد الأكاديمي د. أحمد الكويتي أن توقيع هذه الاتفاقية يؤكد على أن إستراتيجيتنا في التعاون مع الجامعات المتميزة والجامعات الناشئة هو السبيل الأوحد للارتقاء بالجامعات من خلال تبادل أوجه التميز والاستفادة من نقاط القوى التي تتميز بها جامعة الامام عبد الرحمن بن فيصل والجامعات المحلية والإقليمية والدولية، مضيفا تطلع الجامعة إلى بدء العمل فورا واستكشاف أوجه التعاون الأخرى.

جدير بالذكر أن جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل وقعت عقود 11 اتفاقية للتعاون مع جامعات محلية واقليمية أخرى.