“فيتش”: بنوك المملكة تتعافى بشكل جيد بعد جائحة كورونا

محمد بن مسعود - الدمام - قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إن بنوك المملكة بدأت تتعافى بشكل جيد من ضغوط جائحة كوفيد-19.

وأكدت الوكالة في بيان صادر، أمس الإثنين، أن النشاط الاقتصادي للقطاع المصرفي في المملكة يظهر تعافياً جيداً بدعم الزيادة الحادة في أسعار النفط، مما يسهم في تعزيز الإنفاق الحكومي، وفقًا لـ”رويترز”.

وكانت وكالة التصنيف الائتماني “فيتش” قد عدّلت في تقريرها الائتماني عن المملكة تصنيفها عند “A” مع تعديل النظرة المستقبلية من “مستقرة” إلى “إيجابية”، مقارنة بتقريرها الذي نشرته في شهر يوليو 2021.

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وأوضحت الوكالة في تقريرها أن تأكيد تصنيفها للمملكة وتعديل نظرتها المستقبلية إلى “إيجابية” جاء نتيجة لالتزام المملكة بتعزيز حوكمة المالية العامة، واستمرارها بالإصلاحات الهيكلية، وتطبيقها العديد من خطط تنويع الاقتصاد، إضافة إلى ارتفاع إيراداتها النفطية نتيجة تحسن أسعارها.

وتوقعت “فيتش” أن تحقق المملكة، لأول مرة منذ 2013، فوائض في ميزانيتها 2022-2023، بنسبة 6.7% و3.5% من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي، على افتراض أن متوسط ​​أسعار خام برنت سيبلغ 100 دولار للبرميل و80 دولارًا للبرميل، وأن متوسط ​​إنتاج المملكة من النفط سوف يبلغ 10.7 مليون برميل يوميًا، و11.1 مليون برميل في اليوم على التوالي.