اخبار الخليج – روسيا لا تعتزم إغلاق سفاراتها في أوروبا

محمد بن مسعود - الدمام - ذكرت وكالة الإعلام الروسية اليوم الثلاثاء نقلا عن نائب وزير الخارجية أن روسيا لا تخطط لإغلاق سفاراتها في أوروبا ردا على إجراءات غير ودية من الغرب وتوسيع عقوباته على موسكو.
وقال ألكسندر جروشكو نائب وزير الخارجية لوكالة الإعلام الروسية «هذا ليس من تقاليدنا.. لذلك نعتقد أن عمل مكاتب التمثيل الدبلوماسي مهم».
وكان محتجون على الحرب في أوكرانيا ألقوا مادة حمراء على السفير الروسي في بولندا أثناء توجهه لوضع الزهور في المقبرة العسكرية السوفيتية في وارسو للاحتفال بالذكرى السابعة والسبعين للانتصار على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.
وأرسلت موسكو بعد ذلك مذكرة «احتجاج قوية».
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