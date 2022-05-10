اخبار الخليج – العصفور: خسوف كلي للقمر الإثنين المقبل والبحرين تشهد مرحلة خسوف شبه الظل

محمد بن مسعود - الدمام - أفاد الباحث الفلكي محمد رضا العصفور أن الكرة الأرضية تترقب بمشيئة الله حدوث أول ظاهرة خسوف كلي للقمر في العام 2022 والذي يوافق يومي الأحد والاثنين 15 و16 من شهر مايو الجاري ويستمر لمدة 5 ساعات و18 دقيقة و44 ثانية، ويتزامن ذلك مع اكتمال بدر شهر شوال للعام 1443 هجرية.

وأشار العصفور أن مشاهدة الظاهرة ممكنة في مناطق من غرب آسيا وغرب أوروبا وأفريقيا ومعظم أجزاء أمريكا الشمالية والوسطى وأمريكا الجنوبية والقطب الجنوبي أنتاركتيكا. ولفت العصفور إلى المناطق التي تشهد الخسوف الكلي بكامل مراحله ستشمل أمريكا الجنوبية وأمريكا الوسطى وشرق أمريكا الشمالية ومعظم أجزاء القطب الجنوبي أنتاركتيكا، وتشهد بقية المناطق المذكورة الظاهرة بصورة أقل، بينما ستكون دول آسيا الوسطى وجنوب وشرق آسيا وروسيا وأستراليا وشمال جزيرة جرينلاند وأجزاء من شمال وشمال غرب أمريكا الشمالية خارج نطاق الخسوف.

وبين العصفور أن الخسوف في مملكة البحرين يقتصر على المرحلة الأولى ، حيث يبدأ قرص القمر بالدخول لمنطقة شبه ظل الأرض صباح يوم الاثنين الموافق 16 مايو 2022 في تمام الساعة 04:32 حسب التوقيت المحلي إلا أنه وبسبب أفول القمر في تمام الساعة 04:48 ووجوده تحت الأفق لن يكون بالإمكان مشاهدة بقية مراحل الخسوف في مملكة البحرين، وستكون فترة خسوف شبه الظل 16 دقيقة و 37 ثانية من الساعة 04:32 إلى 04:48، وفي هذه المرحلة يصبح ضوء القمر باهتاً دون أن يختفي أي جزء منه بسبب عدم دخوله منطقة ظل الأرض، وقد لا يكون ذلك ملاحظا بالعين بوضوح، ولا يصنف هذا النوع على أنه خسوف شرعي ولا صلاة فيه، أما من يتواجد في المناطق التي تشهد الخسوف بنوعيه الجزئي أو الكلي فعليه إقامة صلاة الخسوف بحسب التوقيت المحلي للمنطقة التي يتواجد فيها.

وأوضح العصفور أن خسوف القمر يحدث عندما يحجب ظل الأرض ضوء الشمس المنعكس من القمر وعندما تكون الشمس والأرض والقمر على خط واحد. ويكون الخسوف جزئيا عندما يدخل جزء من القمر منطقة ظل الأرض، وفي هذه الحالة ينخسف جزء من قرص القمر، ويبدو ظل الأرض على وجه القمر. ويكون الخسوف كليا عند دخول القمر بكامل قرصه في منطقة ظل الأرض، حيث يتحول لون القمر في هذه الأثناء إلى الأحمر القاتم حيث يطلق عليه مصطلح “القمر الدامي».

وأضاف العصفور أن خسوف القمر لا يحدث بمفرده بل لابد أن يرافقه كسوف للشمس إما قبله أو بعده بأسبوعين، ويأتي هذا الخسوف بعد اسبوعين من ظاهرة كسوف الشمس التي شهدتها بعض مناطق الكرة الأرضية يوم السبت الموافق 30 من أبريل 2022 أثناء فترة محاق شهر رمضان وولادة هلال شهر شوال للعام 1443 هجرية.