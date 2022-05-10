البنك الأوروبي: إنتاج أوكرانيا سيتناقص 30% بسبب الحرب

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار، أن إنتاج أوكرانيا سيتناقص بـ30% خلال هذا العام بسبب الحرب.

وأوضح أن الحرب المستمرة من الـ 24 من فبراير، دفعت الاقتصاد الأوكراني إلى الانكماش بنحو الثلث خلال العام الجاري.

فيما كشف الاتحاد الأوروبي، أنه جاري التنسيق من أجل استجابة جيدة لقضايا أمن الطاقة والأمن الغذائي المهدد من روسيا، مؤكدًا أن أكثر ما يقلق حاليا هو الوضع الجيوسياسي الأوروبي والحرب الروسية على أوكرانيا.

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وأكد الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، أن هذه الحرب تتطلب من الجميع تنسيق الرد السياسي والدفاعي وإجراءات تخفيف الاعتماد على مصادر الطاقة الروسية، لافتًا إلى استمرار دعم أوكرانيا والتنسيق لفرض عقوبات جديدة على روسيا لتلافي عودة الحرب إلى أوروبا.

من ناحيته وقع الرئيس الأمريكي، مرسوما لتسريع إرسال المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا، داعيًا الدول الأوروبية إلى الوحدة في دعم أوكرانيا.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه الأمين العام للأمم المتحدة، أن الحوار والتعاون على أساس الاحترام المتبادل هما أساس الاستقرار في أوروبا وفي العالم، مؤكدًا أن أزمة أوكرانيا لها أثر عميق على المنطقة والعالم بأسره.