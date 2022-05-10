“الإحصاء” تبدأ تنفيذ “تعداد 2022” لجمع بيانات عن السكان والمساكن

محمد بن مسعود - الدمام - تبدأ الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الثلاثاء، تنفيذ برنامج تعداد السعودية 2022 الذي يعتبر التعداد الخامس في تاريخ المملكة

ويستهدف التعداد توفير بيانات دقيقة وتفصيلية عن السكان وتوزيعهم وخصائصهم الاجتماعية والاقتصادية؛ ليستفاد منها في وضع الخطط التنموية وإعداد استراتيجية منسجمة مع النهضة العمرانية والتوزيع السكاني.

وكان مجلس الوزراء قد وافق على أن يكون مساء (الإثنين) 9 مايو 2022، هو ليلة الإسناد الزمني للتعداد العام للسكان والمساكن لعام 1443هـ/2022.

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وتضمن القرار التأكيد على الوزارات والهيئات والمؤسسات والغرف التجارية، بدعم الهيئة العامة للإحصاء ومساندتها بتقديم التسهيلات والبيانات اللازمة لتنفيذ التعداد وإنجاحه وفق الخطة التفصيلية للهيئة.

وتشارك في مرحلة تحديث العناوين الجارية حالياً 25 جهة حكومية، و14 ألف باحث ميداني، فيما سينضم إليهم 26 ألفاً آخرين في مرحلة العد الفعلي، ليصبح عددهم 40 ألفاً.

إضافة إلى عدد من الفرق المتخصصة، كلهم تضافروا لرسم لوحة متكاملة، عنوانها إنجاح “تعداد السعودية 2022″، من أجل التخطيط المتقن للمستقبل.