حساب المواطن يزف خبرا سارا بشأن الدعم المخصص لشهر مايو للمستفيدين

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض أعلن برنامج حساب المواطن، عن بدء إيداع الدعم المخصص لشهر مايو الجاري في حسابات المستفيدين المكتملة طلباتهم. وأوضح البرنامج أن عمليات إيداع الدفعة الـ 54 من الدعم في حسابات المستفيدين سوف تستمر حتى نهاية اليوم (الثلاثاء).

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