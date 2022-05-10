خلال 24 ساعة.. اختبار دم جديد يكشف أعراض أخطر أمراض العصر

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

يدرس باحثون في شركة ديكسكوفر ليمتيد في جامعة ستراثكلايد في أسكتلندا اختباراً جديداً للدم، يكشف عن أخطر أمراض العصر خلال 48 ساعة فقط.

ووفقا للدراسة، فقد اكتشف هذا الاختبار 96 % من أورام المخ، بما في ذلك مرضى يعانون من أكثر أشكال السرطان عدوانية.

ويستهدف الباحثون الحصول في الوقت الحالي، على دليل يوضح أن الجسم يستجيب للسرطان، بدلاً من البحث عن دليل على وجود المرض، وفقا لصحيفة “التايمز” البريطانية.

وبحسب الدراسة، فقد تم تطوير الاختبار ليشمل ثمانية أنواع من الأورام التي يمكن الكشف عنها من خلال هذا الاختبار.

ويسمح هذا الاختبار، بإمكانية إجراء فحص الدم والإبلاغ عن الحالات في غضون 24 إلى 48 ساعة، ويدعم اتخاذ قرار الطبيب العام بشأن المرضى الذين تجب إحالتهم للتصوير السريع للدماغ عبر الأشعة، وذلك وفقا لما أكده ماثيو بيكر كبير مسؤولي التكنولوجيا في “ديكسكوفر”.