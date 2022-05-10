“الغذاء والدواء” تحدّد الطرق السليمة علمياً لاختبار مدى جودة العسل

محمد بن مسعود - الدمام - أكّدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن الطرق التقليدية المنتشرة للتأكّد من جودة العسل، مثل: تجميده في الفريزر، أو اختبار سرعة تقطعه، وغيرها، هي اجتهادات شخصية غير مثبتة وغير مبنية على أساس علمي.

وقالت الهيئة، اليوم: تحدّد جودة العسل عبر إجراء تحاليل مخبرية متقدمة، منها: “الكشف عن محتوى الهيدروكسي ميثيل فورفورال، الذي يعد مؤشراً على حفظ العسل وتخزينه تحت ظروف مناسبة، والكشف عن محتوى السكريات الذي يعد مؤشراً على الغش في العسل، إضافة إلى اختبار تقدير فعالية إنزيم الدياستيز.