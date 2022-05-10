«التعليم» تكشف عن شرطين أساسين لقبول الطلاب الجدد

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

كشفت وزارة التعليم، عن شرطين أساسين لقبول المستجدين بالصف الأول الابتدائي المسجلين للعام الدراسي القادم ١٤٤٤.

وقالت الوزارة: على أولياء أمور الطلاب والطالبات المستجدين بالصف الأول الابتدائي المسجلين للعام الدراسي القادم ١٤٤٤، إجراء كشف طبي للطالب والطالبة في أحد مراكز الرعاية الصحية الأولية عند إتمام عملية التسجيل المبدئي عن طريق نظام «نور» الإلكتروني.

واشترطت الوزارة إثبات مقر الإقامة في نطاق محيط المدرسة؛ سواء عن طريق صك ملكية المنزل أو عقد إيجار ساري المفعول، وإكمال بقية المستندات المتمثلة في صورة من سجل الأسرة المضاف فيه الطالب المستجد، وصور شخصية، وصورة من كرت إكمال التطعيمات الصحية، وصورة من شهادة الميلاد، والتوقيع على لائحة السلوك والمواظبة.