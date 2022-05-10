السفارة السعودية في المغرب تُصدر بياناً حول المواطن التائه

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

أكدت سفارة المملكة لدى المغرب، أن المواطن الذي يمر بظروف صحية يتمتع بصحة جيدة، وتم إجراء الفحوصات اللازمة له.

وقالت السفارة في بيان لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، قبل قليل : “إنه إلحاقياً بشأن المواطن الذي يمر بظروف صحية في المملكة المغربية، فإن السفارة تؤكد أن المواطن يتمتع بصحة جيدة، حيث تم إجراء بعض الفحوصات الطبية للتأكد من حالته وتزويده ببعض الأدوية التي تتناسب مع وضعه الصحي.

وأضافت السفارة، أنه تم إنهاء إجراءات عودة المواطن إلى أرض الوطن بالتنسيق مع السلطات المغربية المختصة.

وأكدت السفارة أنه المواطن سيصل صباح اليوم (الثلاثاء) إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، في طريقه إلى منطقة الباحة.