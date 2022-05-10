محمد بن مسعود - الدمام - صحفي مصري ينهي حياته بطريقة مخيفة وعند التحقيق كانت المفاجأة الصادمة
أفادت وسائل إعلام مصرية مساء يوم الخميس بأن صحفيا في جريدة “الأهرام” وضع حدا لحياته في مكتبه.
وقالت إن الصحفي مصري عماد الفقي انتحر شنقا في مكتبه بالطابق الرابع في مبنى جريدة “الأهرام” الشهير بوسط العاصمة المصرية القاهرة في الساعات الأولى من صباح الخميس، في ظروف غامضة.
تكملة الخبر في الأسفل
قد يهمك ايضاً
وأمرت نيابة الأزبكية باستدعاء شهود عيان وزوجتي الصحفي.
وكشفت التحقيقات الأولية أن المنتحر هو (54 عاما) صحفي في قسم الأخبار بجريدة “الأهرام” انتحر شنقا حيث سقط رأسه بعد أن انفصل عن جسده في شرفة مكتبه بمبنى الصحيفة.
واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال زملائه وشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الحادث.
كما استدعت جهات التحقيق أسرة الصحفي لسماع أقوالهم للوقوف على ملابسات الحادث.
ونقل الجثمان للمشرحة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.
كانت هذه تفاصيل خبر صحفي مصري ينهي حياته بطريقة مخيفة وعند التحقيق كانت المفاجأة الصادمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.