محمد بن مسعود - الدمام - علي العلياني يوجه صفعة مدوية لمشهورة “سناب شات” رهف القحطاني بكلمة جارحة لم يتوقعها احد

وجهت مشهورة “سناب شات” الفاشينيستا السعودية، رهف القحطاني، تلميحات إلى الإعلامي علي العلياني، الذي استضافها خلال برنامجه الشهير المذاع بموسم رمضان 2022.

وفي إفطار جمع عدداً من المشاهير، التقت رهف القحطاني الإعلامي علي العلياني، وعند التقاطها بعض الفيديوهات من الحدث، وجهت الفاشينيستا السعودية حديثها إلى العلياني، قائلة: “أهم شي إذا جا وقت تستضيف وحدة مثلي، حاول تكون..” ليقاطعها العلياني، قائلًا: “ضبطي السي في وما عليكي”.

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وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو رهف القحطاني، مؤكدين أن الإعلامي السعودي قام بإحراجها برده، كأنه أراد أن يشير إلى أنها مازالت تحتاج إلى الكثير من التأهيل والشهرة ليستضيفها.

يشار إلى أن برنامج “مراحل”، الذي يقدمه الإعلامي السعودي البارز علي العلياني، يعد برنامجًا حواريًا بطريقة جديدة في عالم التلفزيون، إذ يعتمد على الإبهار البصري، إلى جانب وجود العمل الخيري بدعم حالات إنسانية كثيرة.

جدير بالذكر أن شهرة رهف القحطاني كانت من خلال منصة “سناب شات”، حيث كانت تبث فيديوهاتها اليومية، وتحرص على دمج الواقع مع اللون الكوميدي في فيديوهاتها، الأمر الذي جذب الجماهير السعودية إلى متابعتها.

لكن شهرة رهف القحطاني بدأت فعليًا بسبب الفيديو الكوميدي الذي انتشر لها، وهي تطلب مشروبًا من عامل مطعم، قائلة: “أبغاه وذ نكهة الفراولة”، وهي الجملة التي علقت في أذهان الجمهور، وتم تداولها بشكل كبير، وساعدت في شهرة رهف القحطاني، والتصقت بها حتى اليوم، فأصبح اسمها “رهف القحطاني – وذ نكهة”.