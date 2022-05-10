حملات تحفيزية للتدريب التقني - #عاجل

علمت «دوت الخليج» أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تعتزم الاستعانة بشركات متخصصة لتنفيذ مشروع يستهدف دراسة وإطلاق حملات إعلامية توعوية وتثقيفية لتحفيز الالتحاق بالتدريب التقني والمهني، في وقت نشرت المؤسسة نتائج دراسة تتبعية لخريجي التدريب التقني والمهني تحت مظلة «برنامج التعاون التقني TCP»، وقالت إن البنك الدولي نشرها عبر موقعه الرسمي، وتعتبر هذه الدراسة نتاج الطموح الذي بنته رؤية المملكة 2030 للتنوع الاقتصادي ورفع جودة الحياة للمواطنين، وتتضمن إتاحة الفرص للقطاع الخاص لصناعة الوظائف ورفع مشاركته للنمو الاقتصادي في المملكة، حيث يوجد عدة مبادرات لنمو مجال التدريب التقني والمهني والاستثمار في رأس المال البشري.

5 مجموعات

وتركز الدراسة على مخرجات المؤسسة على المدى القصير والمتوسط، وتغطي الفترة من 2015 وحتى 2019، وتشتمل على 5 مجموعات من وحدات تدريبية يتم تشغيلها من المؤسسة ويعمل خريجوها بالقطاع الخاص.. ولضمان حيادية الدراسة، فجميع البيانات مستمدة من قاعدة البيانات للتأمينات الاجتماعية ومن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (نطاقات) ومقارنتها مع بيانات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

تغييرات إيجابية

وبحسب المؤسسة جاءت نتائج الدراسة التي تناولت 133.552 خريجا، لتؤكد أن هناك تغييرات إيجابية كان لها الأثر البالغ في مجالات التدريب التقني والمهني في المملكة العربية السعودية، وأكدت الدراسة أن أغلب خريجي المؤسسة يلتحقون بسوق العمل بعد ستة أشهر من تخرجهم، كما أن نصف الخريجين المنضمين للعمل في القطاع الخاص يتم استقطابهم من قبل الشركات الكبرى في المملكة.. مثل شركة أرامكو، وبرواتب أعلى من غيرهم.

زيادة ملحوظة

وجدت الدراسة أن التدريب التقني والمهني في المملكة يُمكّن المتدربين من المزج بين القدرة على التنقل في العمل وتعدد المهارات، وهو أمر مهم للمستقبل الوظيفي. كما أكدت الدراسة على وجود تحول لنوع الوظائف التي يلتحق بها خريجو المؤسسة، وأظهرت زيادة ملحوظة في عدد من الوظائف كالفندقة والترفيه والسياحة والمطاعم، والحفر، والبناء وغيرها.

كما أكدت الدراسة أنه خلال الفترة 2015 _ 2019 تضاعف عدد الملتحقين بكليات التقنية للبنين 3 مرات، بينما تضاعف عدد الملتحقات بكليات البنات 5 مرات»، مشيرة إلى أن الأسباب التي ساهمت في تضاعف عدد المتقدمين والملتحقين في برامج التدريب التقني والمهني عديدة، وأهمها إضافة برامج البكالوريوس وتوسيع الطاقة الاستيعابية وفتح برامج تستهدف الفتيات واعتماد مسارات تدريبية عالية الجودة مواكبةً لرؤية المملكة 2030.

مناطق مستهدفة بالحملات

الرياض

مكة المكرمة

المدينة المنورة

القصيم

الشرقية

عسير

الباحة

تبوك

حائل

الحدود الشمالية

جازان

نجران

الجوف