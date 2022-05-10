محمد بن مسعود - الدمام - شاهد .. ردة فعل شخص أنجب طفلاً بعد انتظار 18 عاماً .. لن تصدق ماذا فعل (فيديو مؤثر)

تداول نشطاء مقطع فيديو يظهر فرحة رجل رزق بمولود بعد 18 عاما. وسجد الرجل طويلا على الأرض داخل المستشفى وتعالت الأصوات والزغاريد حوله من جانب بعض السيدات وكانت إحداهن تحمل المولود. تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً وأمسك الأطباء بالرجل الذي ظل ساجدا وحاولوا إيقافه وتبادل الجميع التهنئة بهذه المناسبة. وتوجه الأب بعد ذلك إلى ابنه وأمسكه وقبله فيما بكى الأشخاص المتواجدين من الفرحة.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. ردة فعل شخص أنجب طفلاً بعد انتظار 18 عاماً .. لن تصدق ماذا فعل (فيديو مؤثر) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.