جريمة بشعة..أم تقتل ثلاثة من أطفالها

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

في واقعة صادمة، ألقت الشرطة الأمريكية، القبض على أم في “لوس أنجلوس”، متهمة بقتل ثلاثة من أطفالها السبعة.

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام عن مصادر بالشرطة، أنه تم القبض أيضا على ابن المرأة المراهق لكونه على صلة بالضحايا.

وكانت الشرطة الأمريكية قد حجزت “أنجيلا فلوريس” 38 عامًا، بزعم قتلها صبيانها التوأمين عمرهما 8 سنوات وابنتها البالغة من العمر 12 عامًا.

ونقلت صحيفة “ذابوست” عن شرطة لوس أنجلوس، أمس الإثنين أن حدثًا متورطًا أيضًا في جريمة القتل الثلاثية وتم اعتقاله.

كما رفض متحدث باسم الشرطة تسمية المشتبه به الثاني لأنه قاصر،حيث شوهد وهو يركض إلى منزل أحد الجيران قبل وصول الشرطة