عاجل: كورونا تقفز ل565 في 24 ساعة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
يتواصل ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا في السعودية، ليسجل 565 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية
و أظهرت بيانات وزارة الصحة السعودية، أمس، ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا في المملكة إلى 755980 حالة مؤكدة، بزيادة 565 إصابة عن الإجمالي لأول من أمس، والذي كانت الإصابات اليومية فيه عند 339 حالة، بعد أن سجلت السبت الماضي 234 حالة
وتم تسجيل 114 حالة تعافٍ جديدة، لترتفع الحالات الإجمالية للتعافي إلى 742677 حالة، (98.4 % من إجمالي الإصابات المسجلة). وسجلت الوزارة حالتي وفاة جديدتين، ليرتفع عدد الوفيات الكلي إلى 9104 حالات وفاة
وبلغ عدد الحالات الحرجة 51 حالة، تتلقى الرعاية في غرف العناية المركزة
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