وظائف شاغرة بغرفة الشرقية لحملة الدبلوم براتب 5000 ريال

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المنطقة الشرقية أعلنت غرفة الشرقية عن توفّر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى من المواطنين للعمل في الرياض، الطائف، الدمام، الخبر، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الآتية. المسميات الوظيفية: ـ مدخل بيانات ـ مساعد إداري (سكرتارية) ـ إداري نظام واغلاق عهد واستقبال أخبار قد تهمك ـ مشرف ورشه وصيانة طريقة التقديم: التقديم متاح بدءاً من اليوم الإثنين بتاريخ 1443/10/08هـ الموافق بالميلادي 2022/05/09م، ويستمر التقديم على الوظائف حتى يتم الإكتفاء بالعدد المطلوب. للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر رابط التقديم: اضغط هنا

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