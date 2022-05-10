الأمم المتحدة تحذر من كارثة انفجار «صافر» قبالة سواحل اليمن

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

حذرت الأمم المتحدة من كارثة محتملة قبالة سواحل اليمن، مشيرة إلى أن ناقلة النفط “صافر” تمثل قنبلة موقوتة يمكن أن تنفجر أو يحدث تسرب نفطي بها، مبينة أن كلفة إزالة التسرب إن حصل قد تبلغ 20 مليار دولار.

وقال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد غريسلي في مؤتمر صحفي في عمان إن تداعيات انفجار “صافر” أو تسرب النفط منها “ستكون كارثية”.

وأضاف :”سيكون التأثير على البيئة هائلا.. وبتقديرنا سيتم إنفاق 20 مليار دولار فقط بهدف تنظيف التسرب النفطي” في حال وقوعه.

ورأى أنه “ليس هناك متسع من الوقت للتعامل مع المشكلة”، مشيرا الى أن “صافر” تمر بمرحلة “تحلل كبير وكل يوم يمر، كل شهر يمر، كل سنة تمر يزيد من فرصة تحطمها وتسرب النفط”.

و”صافر” التي صُنعت قبل 45 عاما وتُستخدم كمنصّة تخزين عائمة، محمّلة بنحو مليون ومئة ألف برميل من النفط الخام يقدّر ثمنها بحوالى 40 مليون دولار.

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