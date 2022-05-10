محمد بن مسعود - الدمام - سعودية تشاهد عامل بسيط يسقط ارضا ويصرخ طالبا المساعدة .. لن تصدق كيف كانت ردة فعلها( فيديو)

وثقت حلقة اليوم من برنامج “الصدمة 4” المذاع على قناة “MBC”، ردة فعل المتسوقين ‏تجاه عامل بسيط وقع على الأرض من فرط التعب، في مول تجاري.

وبدأ المشهد التمثيلي بسقوط الرجل على الأرض من شدة التعب، أثناء تأدية عمله في النظافة، قائلا: “أنا في دوخة وسكري نازل”.

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وكان عدد من المارة يتابعون الموقف، وتدخلوا في محاولة منهم لمساعدة الرجل، ومعرفة ما أصابه.

وأحضر أحد المتسوقين، الماء والعصير للرجل حتى يعود إلى وعيه، ونزعوا الكمامة عن وجهه حتى يتمكن من التنفس بحرية.

وعرضت عليه إحدى السيدات الذهاب إلى المستشفى، قائلة: “هل أتصل بالإسعاف؟”، وأحضرت له مشروب لضبط سكر الدم.

وفي نهاية الحلقة فاجأ فريق عمل البرنامج المواطنين بأن ما حدث كان مشهد تمثيلي.