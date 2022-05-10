شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أيام مهلة لتصحيح المخالفات بشاليهات شاطئ نصف القمر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أمهلت بلدية الظهران الشاليهات المخالفة في شاطئ نصف القمر، 7 أيام من أجل تصحيح أوضاعها، مع إلزامهم بدفع الغرامات المحددة، وذلك بعد حملة نفذتها البلدية، بالتعاون مع الشرطة، ومكتب العمل على الشاطئ، للتأكد من التزام المنتجعات السياحية بالاشتراطات البلدية.

نظام العمل

أسفرت الحملة عن ضبط 42 مخالفة تتعلق بالاشتراطات البلدية، و8 مخالفات متعلقة بنظام العمل والإقامة، في منتجعات متفرقة بالشاطئ، وشملت المخالفات المرصودة 3 شهادات صحية منتهية، و3 مخالفات لعدم توفير حاويات النفايات، و4 مخالفات لعدم تغطية الحاويات، بالإضافة إلى وجود عربة تقديم طعام دون رخصة، و4 منشآت صحية غير مرخصة، وتداول وتخزين مواد غذائية بطريقة غير صحية، وتدني مستوى النظافة، وضبط مواد غذائية مجهولة المصدر، وعدم ارتداء القفازات، وعدم الالتزام بالاشتراطات الخاصة باللوحات التجارية، واختلاف النشاط عن النشاط الأساسي بالرخصة.

اشتراطات السلامة

واستهدفت البلدية خلال الحملة التأكد من تطبيق وسائل واشتراطات السلامة بألعاب الأطفال، والتأكد من تطبيق وسائل واشتراطات السلامة على تأجير الدراجات الهوائية.رخص العمل

فيما شملت المخالفات الخاصة بمكتب العمل، مخالفة 4 منشآت للمادة 39 من نظام العمل، وضبط مخالفي نظام الإقامة والعمل وأمن الحدود، ومخالفة قيام المنشأة بعمل خلاف الرخصة، وعمل الوافد دون الحصول/ استخراج رخصة عمل.

رقابة مشددة

وطالب المواطن «خالد علي» بالرقابة المشددة على الشاليهات، خاصة على الأطعمة المقدمة، وطرق تخزينها، والتأكد من مصادرها، وتوضيح تاريخ صلاحيتها، بالإضافة إلى التأكد من ألعاب الأطفال، والمسابح الخاصة بهم، وتوافر جميع الاشتراطات اللازمة فيها، مؤكدا ضرورة التأكد من الاشتراطات بخصوص الدراجات البرية، وتوافر وسائل السلامة فيها، مثل الخوذة.

ألعاب الأطفال

وشدد المواطن «فيصل حمد» على ضرورة تكثيف الجولات الرقابية على جميع الشاليهات، خاصة في ظل الإقبال الكبير عليها في فترات الأعياد، وإجازات نهاية الأسبوع، وأن تكون هناك رقابة على النظافة، وألعاب الأطفال، ومتابعة جودتها وصلاحيتها للعمل، لتجنب إصابة الأطفال بأي أذى.