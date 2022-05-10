شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة بالمغرب: حالة المواطن "فهد" جيدة وسيصل للمملكة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - إلحاقا للبيان الصادر عن السفارة بشأن المواطن السعودي "فهد" الذي يمر بظروف صحية في المملكة المغربية الشقيقة. تود السفارة التأكيد على أن المواطن يتمتع بصحة جيدة، حيث تم إجراء بعض الفحوصات الطبية للتأكد من حالته، وتزويده ببعض الأدوية التي تتناسب مع وضعه الصحي.

كما تم بفضل الله -عز وجل- إنهاء إجراءات عودته إلى أرض الوطن بالتنسيق مع السلطات المغربية المختصة، وسيصل صباح اليوم الثلاثاء إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة في طريقه إلى منطقة الباحة.