شكرا لقرائتكم خبر عن «الخريجي» ينقل تحيات الملك وولي العهد لرئيس كوستاريكا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، شارك نائب وزير الخارجية م. وليد الخريجي، أمس الأول، في مراسم تنصيب رودريغو تشافيز رئيسا لجمهورية كوستاريكا، وذلك في مقر مبنى الكونغرس بالعاصمة سان خوسيه. ونقل نائب وزير الخارجية خلال مراسم التنصيب، تهنئة وتحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، للرئيس رودريغو تشافيز، وتمنياتهما له بالتوفيق والسداد، ولجمهورية كوستاريكا المزيد من التقدم والازدهار.