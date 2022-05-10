شكرا لقرائتكم خبر عن انعقاد "يوم القانون الدولي الإنساني" لأول مرة بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظمت اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني، أمس، فعالية يوم القانون الدولي الإنساني الذي يوافق 9 مايو من كل عام، للمرة الأولى في المملكة، وذلك بمقر هيئة الهلال الأحمر السعودي بالرياض. وأوضح رئيس اللجنة الدائمة د. جلال العويسي في كلمة ألقاها بالإنابة عنه رئيس لجنة الإعلام والنشر للجنة الدائمة د. حمدان الجهني، أن التعريف بالقانون الدولي الإنساني ونشر مبادئه وأفكاره بات أمرًا ضروريًّا وملحًّا في الوقت الحاضر، مؤكدًا أن المملكة كانت من أوائل الدول التي فطنت إلى أهمية هذا القانون وحرصت على التصديق عليه قبل 8 عقود، كما عززت التزامها به من خلال إنشاء اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني عام 2007، وجرى تضمين دراسة القانون ضمن مناهج المعاهد والكليات العسكرية في المملكة.

وقال، حرصت اللجنة على نشر ثقافة التعريف بالقانون من خلال مبادرات ودورات استهدفت منسوبي مختلف القطاعات، سواء المدنية أو العسكرية، وهي الدورات التي استفاد منها 80 مشاركاً، كما قدمها نخبة من رجال الفكر والقانون من المملكة وبعض البلدان العربية.