شكرا لقرائتكم خبر عن «القيادة» تهنئ روسيا وقيرغيزيا بيوم النصر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لرئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين، بمناسبة ذكرى يوم النصر لبلاده. وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب روسيا الاتحادية الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث خادم الحرمين الشريفين، حفظه الله، برقية تهنئة، لرئيس الجمهورية القرغيزية صادير جباروف، بمناسبة ذكرى يوم النصر لبلاده. وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب الجمهورية القرغيزية الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، برقية تهنئة، لرئيس روسيا الاتحادية، فلاديمير بوتين، بمناسبة ذكرى يوم النصر لبلاده. وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب روسيا الاتحادية الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث سموه، حفظه الله، برقية تهنئة، لرئيس الجمهورية القرغيزية، صادير جباروف، بمناسبة ذكرى يوم النصر لبلاده. وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب الجمهورية القرغيزية الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.