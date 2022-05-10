شكرا لقرائتكم خبر عن «اليوسف»: رفع مستوى الجودة والإنتاجية بديوان المظالم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ د. خالد اليوسف، خلال لقائه، أمس، بقضاة محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة مكة المكرمة والمحكمة الإدارية بجدة، أهمية الدور المهم المناط بمحاكم ديوان المظالم بمختلف درجاتها من إقرار العدالة وقضاء المشروعية، الأمر الذي يستوجب بذل قصارى الجهد في إتقان وإنجاز الأعمال وفق الرؤى والتطلعات. ونوه أثناء اللقاء الذي جرى بمقر محكمة الاستئناف الإدارية بمحافظة جدة، بما قام به أصحاب الفضيلة القضاة من جهود؛ مشددًا على ضرورة سير الأعمال وإنجاز الدعاوى بأسرع وقت يمكن من خلاله ضمان جودة الأحكام؛ سعيًا لتحقيق العدالة الناجزة. كما نوه بما تحقق لديوان المظالم من رفع مستوى الجودة والإنتاجية فيما يقوم به من أعمال وما يقدمه من خدمات.