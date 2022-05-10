شكرا لقرائتكم خبر عن 324 رخصة للمحامين و970 متدربا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة العدل عن إصدار 324 رخصة جديدة للمحامين والمحاميات خلال الربع الأول من العام الجاري 2022م، وأوضحت الوزارة أن عدد المحامين المتدربين خلال الفترة نفسها بلغ 970 متدربا ومتدربة، فيما بلغ عدد التراخيص الممنوحة للترافع عن الشخصية المعنوية مثل الشركات والهيئات 244 ترخيصا.

وبينت الوزارة أن مركز التدريب العدلي قدم مجموعة من الدورات ضمن برنامج إعداد المحامين المؤهل لرخصة المحاماة، حضرها مئات المستفيدين والمستفيدات في المسارين المهني والتدريبي، وتتيح الوزارة للمستفيدين الاستعلام عن المحامين من خلال البحث باسم المحامي أو المدينة لتسهيل التواصل بين المستفيدين والمحامين، وذلك عبر بوابة ناجز najiz.sa.