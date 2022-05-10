شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة السعودية لدى المملكة المتحدة تقيم حفل استقبال ومعايدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أقامت سفارة المملكة لدى المملكة المتحدة، أمس، حفل استقبال ومعايدة لمنسوبي السفارة والملحقيات والمكاتب التابعة لها، بمناسبة عيد الفطر المبارك، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة.

ورفع السفير بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله، راجيا المولى أن يعيد هذه المناسبة على الجميع باليمن والبركات، وعلى بلادنا بالمزيد من الرفعة والازدهار والتقدم.