شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يتلقى تهنئة قيادة الكويت وسلطنة عمان بسلامة الفحوص الطبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هنأ صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، في برقيةٍ، أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، عقب منظار القولون الذي أجراه -أيده الله- في مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة، وكانت النتيجة سليمة ولله الحمد، سائلا المولى -جل وعلا- أن يديم عليه موفور الصحة وتمام العافية، وأن يحقق للمملكة وشعبها المزيد من الرقي والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

كما هنأ جلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إثر إجرائه -حفظه الله- منظار القولون، وكانت نتيجته سليمة ولله الحمد. وأعرب جلالته في برقية عن تمنياته الصادقة لخادم الحرمين الشريفين بموفور الصحة والعافية، داعيًا الله تعالى أن يحفظه ويمد في عمره، وأن يحقق في ظل قيادته الحكيمة المزيد مما يصبو إليه الشعب السعودي من تقدم ورفعة وازدهار.

كما عبر صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت، وسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت، في برقيتين عن تهنئتهما لخادم الحرمين الشريفين، بهذه المناسبة، داعين المولى تعالى أن يديم عليه موفور الصحة والعافية.وتلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالا هاتفيا، أمس، من صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت، اطمأن خلاله على صحة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، سائلا الله تعالى دوام الصحة والعافية لخادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ، وعبر سمو ولي العهد عن الشكر لولي عهد الكويت على مشاعره الأخوية الصادقة. كما تلقى ولي العهد اتصالا هاتفيا، أمس، من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اطمأن خلاله على صحة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، سائلاً المولى عز وجل لخادم الحرمين الشريفين دوام الصحة والعافية، وعبر سمو ولي العهد عن الشكر لرئيس جمهورية مصر العربية على مشاعره الأخوية الصادقة. وتلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالا هاتفيا، أمس، من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اطمأن خلاله على صحة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، سائلاً الله تعالى دوام الصحة والعافية لخادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ، وعبر سمو ولي العهد عن الشكر لرئيس جمهورية تركيا، على مشاعره الأخوية النبيلة، كما أعرب الرئيس التركي عن الشكر والتقدير على ما حظي به والوفد المرافق له من حسن استقبال وكرم الضيافة خلال زيارته للمملكة.