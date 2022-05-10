شكرا لقرائتكم خبر عن معالجة 62 ألف متر حفرا ورفع 300 مركبة مهملة بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنجزت إدارة تحسين المشهد الحضري وغرفة عمليات معالجة التشوه البصري بوكالة الخدمات، التابعة لأمانة محافظة الأحساء، خلال الـ 5 أشهر الماضية، رفع ونقل 524857 م3 مخلفات إنشائية، وإصلاح وصيانة 5053 من الأعمدة وفوانيس الإنارة، ومعالجة 62679 مترا طوليا من حفر الشوارع، وأرصفة الطرق، إضافة إلى رفع وتحسين وضع 3569 حاجزا خرسانيا، ومعالجة وضع 1256 حاوية نفايات.

وأكد المتحدث الرسمي للأمانة خالد بووشل أهمية تعزيز الوعي المجتمعي، وإسهام أفراده في المحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة، واستمرارية جهود الأمانة في تنفيذ خطط مستهدفات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في إزالة عناصر التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، تحقيقا لبرنامج جودة الحياة.

من ناحية أخرى، رفعت وكالة الخدمات بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، خلال الربع الأول من العام الجاري 2022 (300) مركبة مهملة وتالفة في الساحات العامة ومواقف المركبات والطرقات، وتأتي هذه الجهود انطلاقا من توجيهات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بمنح مهلة تصحيحية لمدة عام لملاك المركبات المهملة أو التالفة الذين يرغبون في إسقاط تلك المركبات من سجلاتهم، وتتحمل الدولة «الرسوم والجزاءات المترتبة على تلك المركبات» لمن ينقل ملكية مركبته إلى محال سيارات السكراب «التشاليح»، أو محلات مكابس الحديد المعتمدة خلال تلك المهلة.

يشار إلى أن الأمانة، وبالشراكة التكاملية مع إدارة مرور الاحساء، أعادت هندسة الإجراءات والأعمال الإدارية في خدمة «رفع المركبات التالفة والمهملة» وإدراجها ضمن منظومة الأمانة الإلكترونية وتطبيقاتها الذكية بهدف رفع جودة وكفاءة الخدمة ومستوى الإنتاجية.