شكرا لقرائتكم خبر عن معالجة 62 ألف متر حفرا ورفع 300 مركبة مهملة بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل
وأكد المتحدث الرسمي للأمانة خالد بووشل أهمية تعزيز الوعي المجتمعي، وإسهام أفراده في المحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة، واستمرارية جهود الأمانة في تنفيذ خطط مستهدفات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في إزالة عناصر التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، تحقيقا لبرنامج جودة الحياة.
من ناحية أخرى، رفعت وكالة الخدمات بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، خلال الربع الأول من العام الجاري 2022 (300) مركبة مهملة وتالفة في الساحات العامة ومواقف المركبات والطرقات، وتأتي هذه الجهود انطلاقا من توجيهات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بمنح مهلة تصحيحية لمدة عام لملاك المركبات المهملة أو التالفة الذين يرغبون في إسقاط تلك المركبات من سجلاتهم، وتتحمل الدولة «الرسوم والجزاءات المترتبة على تلك المركبات» لمن ينقل ملكية مركبته إلى محال سيارات السكراب «التشاليح»، أو محلات مكابس الحديد المعتمدة خلال تلك المهلة.
يشار إلى أن الأمانة، وبالشراكة التكاملية مع إدارة مرور الاحساء، أعادت هندسة الإجراءات والأعمال الإدارية في خدمة «رفع المركبات التالفة والمهملة» وإدراجها ضمن منظومة الأمانة الإلكترونية وتطبيقاتها الذكية بهدف رفع جودة وكفاءة الخدمة ومستوى الإنتاجية.