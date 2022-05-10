شكرا لقرائتكم خبر عن دهان وأرصفة 176 ألف متر بشوارع الخبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انتهت بلدية الخبر التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، من صيانة وإعادة دهان الأرصفة والخطوط الأرضية للطرق، بطول يتجاوز 176.000 متر، ضمن جهودها المستمرة في تحسين المشهد الحضري، وتعزيز السلامة المرورية.

وتواصل البلدية أعمال النظافة على مدار الساعة في الكورنيش والواجهة البحرية والحدائق العامة والمنتزهات، وذلك لراحة وخدمة المتنزهين والزوار.

وكثفت البلدية جولاتها الرقابية على المطاعم والمقاهي؛ لما تشهده من إقبال كبير من الزوار والمرتادين، وذلك حرصا على ضمان تطبيق معايير الصحة والسلامة الغذائية في تلك المنشآت. وكانت البلدية قد أطلقت خدمة لنقل كبار السن من المتنزهين بالكورنيش والواجهة البحرية عبر عربات خاصة، للتيسير عليهم وتقديم أفضل الخدمات لراحة الزوار.