شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 3 مخالفات تجارية بالظهران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت إدارة الأسواق ببلدية الظهران، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، 3 مخالفات للاشتراطات البلدية، وذلك من خلال الجولات الميدانية المستمرة على المنشآت التجارية، مع تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحق المخالفين. من ناحيتها، كثفت إدارة صحة البيئة جولاتها الميدانية على المنشآت الغذائية، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية كافة، ما أسفر عن رصد مخالفتين صحيتين، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

كانت الرقابة النسائية قد واصلت جولاتها الميدانية على صالونات التجميل للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والضوابط بالمنشآت النسائية، وصادرت وأتلفت مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية، مع اتخاذ الإجراءات البلدية حيال ذلك.على جانب آخر، دعت البلدية المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن مخالفات تدني النظافة، والمساهمة في تحسين المشهد البلدي، من خلال حملة «صور وأرسل»، التي تستهدف من خلالها تمكين أفراد المجتمع وإشراكهم بالمساهمة في تحسين المشهد الحضري للارتقاء بجودة الحياة، ضمن برامج وأهداف رؤية المملكة 2030.