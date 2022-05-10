شكرا لقرائتكم خبر عن رصد 4 ملاحظات بمطاعم غرب الدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رصدت بلدية غرب الدمام التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، عدة ملاحظات خلال جولاتها الرقابية على المطاعم، ومنها تدني مستوى النظافة، واستخدام أوان غير مخصصة لإعداد الأطعمة، وتعطل أجهزة التبريد وتلف الأغذية، وعدم تدوين تواريخ الصلاحية، وجار العمل على استكمال الإجراءات النظامية، وذلك ضمن حملة «غذاؤكم أمانة»، حفاظا على صحة المستهلكين.

وكثفت البلدية جولاتها الميدانية على المطاعم والبوفيهات للتأكد من صلاحية المنتجات وتطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الوقائية، مع تطبيق لائحة الجزاءات بحق المخالفين.

كانت البلدية قد باشرت حريقا نشب في أحد المستودعات الغذائية، وتم التحفظ على 80 طنا من الأسماك، لاحتمال تأثرها بالأدخنة المتصاعدة من الحريق، واستكمال الإجراءات النظامية، وذلك بالتعاون مع الدفاع المدني.

وواصلت البلدية جولاتها الرقابية على الصالونات النسائية، ومراكز التجميل في نطاق البلدية، للتأكد من صلاحية المنتجات، وسلامة الأجهزة المستخدمة، إضافة إلى الجولات المستمرة على صالات ألعاب الأطفال، للتأكد من الامتثال للإجراءات الاحترازية، للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد-19»، مع تطبيق الاشتراطات البلدية.